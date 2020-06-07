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12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 82 доллара – отличная цена за один из самых быстрых процессоров 2020 года

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Несмотря на выход новых процессоров Intel Core 10-го поколения, 12-ядерный Ryzen 9 3900X остаётся прекрасным выбором для тех, кто собирает универсальный компьютер, а не только систему для игр. Отставание его от 10-ядерного Core i9 10900К находится в районе погрешности, а преимущества, которые он даёт, неоспоримы. 

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На самом деле в большинство пользователей не заметит разницу между флагманским Core i9 10900К и Ryzen 9 3900X в обычных сценариях. Чаще всего на выбор влияют два фактора: сила бренда и цена. Что же, пока с первым пунктом у AMD дела идут не очень, зато со вторым у красных всё отлично. Но, как известно, пределу совершенства просто не существует. 

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Сегодня стало известно о новых скидках на 12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X. На этот раз скидка на площадке Amazon достигла 82 доллара, а стоимость опустилась до 417 долларов. Это не рекорд, поскольку иногда акционные товары продаются и дешевле, но очередное подтверждение того, что очень скоро подобная цена станет актуальной по всему миру.

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Процессор идёт в комплекте с кулером Wraith Prism, который считается одним из самых удачных за многолетнюю историю AMD. Устанавливать такой процессор лучше на материнские платы 400-х и 500-х серий, поскольку это позволит в будущем обновить систему до более производительного чипа Ryzen 4000-й серии. Ссылка на процессор. 

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Yolanda Tarska
02:08
10900К это универсальный десктопный топ для всего, а 3900Х это нишевый процессор, кому надо 12 ядер, и именно 12, такие программы, что на 24 потока хорошо делятся, и недорого.
Шанс получить холодный Intel Core i9 10900К равен 25% – статистика производительности нового 10-ядерного флагмана от De8auer
Yolanda Tarska
02:07
Где, в Линпаке? В играх он и PL1 не упирается, хотя работает на 5ггц.
Шанс получить холодный Intel Core i9 10900К равен 25% – статистика производительности нового 10-ядерного флагмана от De8auer
warmuza
02:04
У ВИА ограниченная лицензия. Они не могут выпускать массовый х86 на международный рынок и не имеют право на выпуск партий выше определённого объёма. Но так как ты явно не в теме, я тебя немножко обра...
Китай на пороге прорыва в области производства собственного литографического оборудования
ProGaMeEXT
02:02
Патанцевал будет с возвратом платы либо камня по гарантии после того как VRM на платах с H-чипсетом выгорит под i7-9 . В лучшем случае камень выше PL1 никогда не выйдет на таких платах и память в сток...
Цена AMD Ryzen 7 3700X упала до 260 долларов – процессор подешевел на 70 долларов
Inqizitor
02:01
https://www.overclockers.ua/news/cpu/125697-via-centaur-2.png Это что-то плохое?
Китай на пороге прорыва в области производства собственного литографического оборудования
warmuza
01:58
Опять эта ВИА. Ты хоть почитай какая у неё лицензия, с какими ограничениями, а потом фантазируй.
Китай на пороге прорыва в области производства собственного литографического оборудования
Alex-IT
01:56
У меня Nvidia GeForce GTX 260 проработала больше 11 лет, теперь ПК простаивает. Переиграл на ней во многие игры.
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
Inqizitor
01:56
Пусть 5 лет. 2025 год и все буду в заднице в сравнении с Китаем, они же могут хоть 50 фабрик поставить и завалить весь мир дешёвыми процессорами с матплатами, например, типа Хуанан с 32 фазами и двумя...
Китай на пороге прорыва в области производства собственного литографического оборудования
Fess 11fess11
01:54
Если бы 3080 не была бы быстрее 2080ти, то это был бы зашквар. Не находите? А ещё в печенках ( в целом по рунету) новости о внешнем виде 3080 и Ти версии. Ну правда.... На кой черт пользователям така...
Видеокарта GeForce RTX 3080 получит производительность на уровне 15 TFLOP и станет быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti – новая информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения
MriS
01:53
Дело значит в старой версии пакета, а не в ос и интел )) Счастливые владельцы забыли новые дрова поставить и стали шуметь.
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