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Несмотря на выход новых процессоров Intel Core 10-го поколения, 12-ядерный Ryzen 9 3900X остаётся прекрасным выбором для тех, кто собирает универсальный компьютер, а не только систему для игр. Отставание его от 10-ядерного Core i9 10900К находится в районе погрешности, а преимущества, которые он даёт, неоспоримы.

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На самом деле в большинство пользователей не заметит разницу между флагманским Core i9 10900К и Ryzen 9 3900X в обычных сценариях. Чаще всего на выбор влияют два фактора: сила бренда и цена. Что же, пока с первым пунктом у AMD дела идут не очень, зато со вторым у красных всё отлично. Но, как известно, пределу совершенства просто не существует.

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Сегодня стало известно о новых скидках на 12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X. На этот раз скидка на площадке Amazon достигла 82 доллара, а стоимость опустилась до 417 долларов. Это не рекорд, поскольку иногда акционные товары продаются и дешевле, но очередное подтверждение того, что очень скоро подобная цена станет актуальной по всему миру.

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