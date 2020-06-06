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Изучаем простой способ экономии 500 долларов при апгрейде компьютера вместо покупки нового ПК на базе AMD Ryzen 7 3700Х под руководством экспертов канала LTP

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Многие из наших читателей до сих пор работают за компьютерами, которым 6 и более лет. Чаще всего это модели Intel Core 2-го и 3-го поколений. Такие системы могут ещё долго выступать в качестве печатных машинок, но не тянут на полноценный игровой и рабочий ПК. Ребята с Ютуб-канала Linus Tech Tips (LTP) понимают, что в наше тяжёлое время ни каждый может себе позволить покупку нового компьютера. Именно поэтому они как следует изучили данный вопрос и предлагают нам сэкономить 500 долларов, сделав свой старенький компьютер на Core i7-3770К ещё на несколько лет актуальным.

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Для начала нужно вернуть системный блок в строй. Дело в том, что за эти годы скорость интернета значительно возросла, чего не скажешь о медленных сетевых картах внутри вашего древнего компьютера. Первым делом устанавливаем интегрированную сетевую карту на 10 гигабит. После этого стоит задуматься об увеличении количества быстрых USB 3.0, которых на большинстве старых машине не более двух. Это также делается при помощи специального переходника. Не стоит забывать и о современном USB Type C. В конце концов – на дворе 2020 год.

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После обновления периферии и увеличения скорости интернета стоит заняться более серьёзным железом. Для начала увеличиваем количество ОЗУ. DDR 3 сейчас дешевле грибов, особенно б.у. варианты. Далее ребята предлагают заменить видеокарту. Она поможет в играх и рабочих задачах типа рендеринга. В качестве временного решения предлагается взять GeForce RTX 2060 SUPER. Мы не будем спорить с гуру, поэтому просто сообщим вам их мнение.

Ну и в качестве вишенки на торте стоит выкинуть ваш старый жёсткий диск, заменив его скоростным SSD. Современных интерфейсов у вас, конечно же, нет. Поэтому обойдёмся SATA, который всё ещё неплохо справляется со своими обязанностями. Ребята предлагают купить надёжный и суперпопулярный Samsung 860 EVO, с чем мы полностью согласны. 

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Что же, по подсчётам канала Linus Tech Tips, подобный апгрейд поможет вам сэкономить немалые 500 долларов, а это очень хорошо. Тем более, что после этого все игры у вас начнут идти на максимальных настройках графики в разрешении 1080р. Обновлённый ПК немного уступает новенькой сборке на базе AMD Ryzen 7 3700Х, но ведь в процессы мы сэкономили немалую сумму денег.

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Юра Репченко
17:10
Что это за поток сознания? Вместо этого бреда покупаем мать на b450 и 3300x. Экономим на новой сетевой карте и контролере USB 3.0.
Изучаем простой способ экономии 500 долларов при апгрейде компьютера вместо покупки нового ПК на базе AMD Ryzen 7 3700Х под руководством экспертов канала LTP
Почитатель квалькома
17:08
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