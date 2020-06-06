Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Найти старую, забытую всеми игру крайне сложно. Существуют крупные библиотеки, которые ведут учёт всем выпущенным проектам. Мало того, в мире полно энтузиастов, которые коллекционируют игры или просто интересуются этим вопросом. Как оказалось, недавно была найдена и восстановлена игра, о которой забыли даже её создатели.

анонсы и реклама Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

После успеха культовой SimCity, клоны знаменитой игры посыпались как из рога изобилия. Так, уже через год вышли SimEarth, SimAnt, SimCopter, SimGolf, SimHealth, и потерянная SimRefinery. Игра была создана компанией Maxis для обучения работников энергетической корпорации Chevron. Рассказывают, что симулятор так не понравился людям, что они нарочно портили компьютеры, чтобы только не проходить обучения в странной, ужасно сложной и непонятной игре.

реклама

В итоге симулятор для нефтеперерабатывающего завода в Калифорнии был забыт даже разработчиком. В конце концов один из энтузиастов случайно обнаружил копии игры и восстановил её, загрузив на файловый архив, где она доступна для онлайн-прохождения.

реклама

Скажем честно, SimRefinery просто ужасна. Разобраться в ней нереально. Когда проведёшь в ней 10 минут начинаешь понимать ненависть работников Chevron к игровому симулятору. На самом деле сама игра не представляет особой ценности, но как история разработки отдельной компании, которая стала содержать меньше дыр – она уникальна. В SimRefinery можно поиграть онлайн и скачать на свой ПК. Для того чтобы поиграть онлайн, после загрузки эмулятора после «с:\˃ » введите «SIMREF.EXE». Ссылка на игру.