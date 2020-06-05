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Самая провальная игровая приставка SEGA – Genesis Mini – наконец подешевела на 40%

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В 2019 году в продажу поступила игровая приставка Genesis Mini от SEGA. В памяти устройства можно было найти 40 игр, среди которых по непонятным причинам не оказалось самых популярных франшиз. Новая консоль позиционировалась как гаджет для тех, кто хочет вспомнить далёкое девство. Всё это время продажи шли крайне медленно. Какой смысл покупать отдельное устройство, если все эти и сотни других игр уже есть в смартфоне? Сегодня стало известно о распродаже Genesis Mini.

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Всё это время ретроконсоль продавалась на Amazon по цене 80 долларов. В конце концов было принято решение сделать 40% скидку всем, кто желает её купить. Таким образом новая цена теперь составляет 49 долларов. Дорого это или нет, определит рынок. SEGA не предоставляет точных данных о продажах, но ранее стало известно, что компания отменила несколько крупных заказов на сборку. Судя по всему, идёт очистка складов от последних партий. 

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Данный комплект включает 2 контроллера и 2 бонусных игры, кабель питания, USB-адаптер и кабель HDMI. Джойстики, конечно же проводные. Все игры идут без изменений. Никто не потрудился сделать лёгкий ремастер, задействовав популярные нейросети, которые в руках энтузиастов часто творят чудеса. 

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