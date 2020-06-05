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Бесплатные раздачи игр в Epic Games Store увеличивают их продажи в Steam

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Epic Games Store растёт. В данный момент он занимает 15% рынка цифровой дистрибуции игр. Львиная доля всё ещё за Steam, но всё больше новичков с интересом смотрит на распродажи и акции в этом магазине. Скептики утверждают, что время акций скоро подойдёт к концу, что повлечёт за собой отток геймеров из Epic Games Store. Похоже, у основателя Epic Games – Тима Суини другое мнение.

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К сожалению, он не стал уточнять, будет ли магазин и дальше проводить агрессивные распродажи и раздачи. По его словам, Epic Games Store – лучшее, что могло случиться с индустрией игр. Тысячи разработчиков предлагали свои игры за несколько долларов. Среди них есть сотни невероятных проектов, на которые никто не обращал внимания. Только после того, как в Epic Games Store эти игры стали бесплатными геймеры увидели в них потенциал. 

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Мало того, у этих игр выросли продажи и на других платформах. Геймеры стали осведомлёнными,  а разработчики получили возможность зарабатывать и делать новые игры. Этот феномен работает и для крупных проектов. Например, GTA V получила второе дыхание после бесплатной распродажи в Epic Games Store. После завершения раздачи игра отлично продаётся. Тим Суини заявил, что при создании механизма раздач и акций вдохновлялся опытом Humble и GOG. Он благодарен этим магазинам и считает их первопроходцами.

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