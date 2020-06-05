Electronic Arts возвращает свои культовые игры в Steam и начинает большую распродажу со скидками до 75%
Всё больше крупных студий стремится продавать свои проекты через собственные цифровые магазины. Такой подход приносит огромные дивиденды, ведь популярная площадка Steam забирает себе 30% от стоимости любой цифровой копии. Не стала исключением и Electronic Arts. Ранее издатель убрал из Steam огромное количество проектов, сделав их эксклюзивом своего сервиса. Неизвестно, упали после этого доходы компании или нет, но сегодня состоялось возвращение блудного сына.
Первая волна включает 25 игр, среди которых множество известных и популярных проектов. Как оказалось, одного возвращения в Steam ребятам из Electronic Arts оказалось мало, и они запустили большую распродажу своих игр. На данный момент огромные скидки получили более сорока проектов. Ознакомиться с ними можно по ссылке.
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рекламаОтметим, что это только первая волна, следом Electronic Arts планирует вернуть все удалённые проекты в Steam. Сколько продлятся скидки, и получит ли проекты второй волны акционные предложения, не сообщается. Дополнительно стало известно, что популярный сервис EA Access будет теперь доступен и в Steam. Напомним, подобная подписка предлагает за 5 долларов в месяц доступ к десяткам игр, скидкам на покупку дополнений и ранний доступ к демоверсиям и много других предложений.
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