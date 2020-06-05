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Electronic Arts возвращает свои культовые игры в Steam и начинает большую распродажу со скидками до 75%

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Всё больше крупных студий стремится продавать свои проекты через собственные цифровые магазины. Такой подход приносит огромные дивиденды, ведь популярная площадка Steam забирает себе 30% от стоимости любой цифровой копии. Не стала исключением и Electronic Arts. Ранее издатель убрал из Steam огромное количество проектов, сделав их эксклюзивом своего сервиса. Неизвестно, упали после этого доходы компании или нет, но сегодня состоялось возвращение блудного сына.

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Первая волна включает 25 игр, среди которых множество известных и популярных проектов. Как оказалось, одного возвращения в Steam ребятам из Electronic Arts оказалось мало, и они запустили большую распродажу своих игр. На данный момент огромные скидки получили более сорока проектов. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

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Отметим, что это только первая волна, следом Electronic Arts планирует вернуть все удалённые проекты в Steam. Сколько продлятся скидки, и получит ли проекты второй волны акционные предложения, не сообщается. Дополнительно стало известно, что популярный сервис EA Access будет теперь доступен и в Steam. Напомним, подобная подписка предлагает за 5 долларов в месяц доступ к десяткам игр, скидкам на покупку дополнений и ранний доступ к демоверсиям и много других предложений. 

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Electronic Arts возвращает свои культовые игры в Steam и начинает большую распродажу со скидками до 75%
Алексей
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и какой же это был треш? я на 660gtx x2 SLI отлично прошел ведьмака 3 в FHD. потом купил новый мон и 1070 gtx и прошел ещё раз, но уже на QHD. амд 78xx показывали в основном такую же производительност...
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