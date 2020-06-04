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Настольный 8-ядерный процессор Intel Core 11-го поколения оказался значительно медленнее мобильного AMD Ryzen 9 4900H в тесте 3DMark

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10-е поколение процессоров Intel Core вызвало проиворечивую реакцию среди экспертов. Кто-то называет 10-ядерный Core i9-10900K лучшим чипом за 10 лет. Другие – полагают, что прирост в несколько кадров слишком мало для перехода между поколениями. Оставим подобные размышления экспертам. Сегодня мы изучим данные неизвестного 8-ядерного процессора Intel Core 11-го поколения, который фигурирует под кодовым названием Rocket Lake-S.

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Данные получены при помощи популярного теста 3DMark: «Fire Strike» и «Time Spy». Сам процессор работал на тактовой частоте 3.2 ГГц с возможностью буста до 4.3 ГГц. Сообщается, что в первом зачёте новинка получила 18 898 баллов в тесте физики и 1 895 баллов в графическом тесте. По одним только цифрам сложно понять, много это или мало. Давайте взглянем на результаты, которые получил мобильный процессор AMD Ryzen 9 4900H. На графические данные (самое последнее изображение) обращать внимания не стоит, поскольку в лэптопе была установлена дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060. 

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Как видите, мобильный процессор от красных набрал 22 383 балла, что значительно превосходит следующее поколение настольных процессоров от Intel. Ясно, что перед нами всего лишь инженерный вариант. Вот только прибавит ли он достаточно, чтобы получить высокую производительность, большой вопрос. 

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