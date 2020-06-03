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Основная часть ноутбуков работает на базе процессоров Intel. Производители компьютерной техники имеют долговременные контракты, которые сулят им неплохие скидки. Это позволяет им иметь гибкую систему ценообразования, организовывая большие распродажи и акции. Недавно на рынок вышло новое поколение процессоров AMD Ryzen 4000. Оно принесло с собой не только высокую производительность, но и низкие цены.

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Между тем, раньше это были всего лишь пустые заявления и слухи, поскольку как таковых ноутбуков ещё не было в продаже. Сейчас же всё больше производителей начинают с интересом смотреть на продукцию AMD. Как выясняется, это даёт не только разнообразие, но и низкий ценник. Давайте рассмотрим ценообразование на лэптопы на примере линейки HP Omen.

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Перед нами два одинаковых устройства, получившие схожие характеристики. Различия между ними лишь в процессоре. Первый оснащён Intel Core i7-10750H, а второй AMD Ryzen 7 4700H. Оба чипа имеют примерно одинаковую производительность с небольшим преимуществом на стороне красных. При этом оба ноутбука получили видеокарту GTX 1660 Ti. В этом случае можно было бы предположить, что разница в цене между ними может варьироваться не более чем на 50 долларов. Как ни странно, решение на процессоре AMD стоит на 250 долларов меньше. Мало того, вариант от красных уже готов к отправке, в то время как более дорогой появится в продаже только в июле.