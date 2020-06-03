Стоимость Xiaomi Redmi Note 8Т в России упала на 3600 рублей – 48 Мп камера, быстрая зарядка и один из лучших дисплеев на рынке за 10 тысяч рублей
Часто можно встретить информацию о больших скидках на площадке Aliexpress. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь там огромная конкуренция и каждый из сотен тысяч продавцов спешит реализовать свой товар как можно быстрее. Совсем другая ситуация в России, где часто ждут до последнего, не желая скидывать ни рубля за устаревшую модель. Что же, есть компании, которые ведут себя иначе.
Сегодня стало известно о скидке на смартфон Redmi Note 8Т, которую предоставляет официальный представитель Xiaomi в России. Скидка приурочена к началу лета и станет отличным подарком для тех, кто планировал купить быстрый современный смартфон с продвинутой камерой за очень маленькую сумму.
рекламаОтметим, что скидка распространяется на модели со следующим количеством памяти: 3 Гб/32 Гб; 4 Гб/64 Гб, а также 4 Гб/128 Гб. Наибольшую скидку в 3 600 рублей получила модель на 4 Гб/64 Гб, что делает её наиболее привлекательной из списка. Младшая модель сбросила 3 400 рублей, что стало рекордом с начала продаж. Теперь она стоит всего 10 591 рубль.
рекламаНапомним, данный смартфон оснащён блоком камер из 4-х модулей с главным на 48 Мп, который также имеет продвинутый ИИ. Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч получил быструю зарядку, а яркий дисплей защищён стеклом Corning GorillaGlass 5. Ссылка на смартфон. Нужно нажать кнопку "Купить", чтобы высветилась новая цена.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила