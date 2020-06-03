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Часто можно встретить информацию о больших скидках на площадке Aliexpress. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь там огромная конкуренция и каждый из сотен тысяч продавцов спешит реализовать свой товар как можно быстрее. Совсем другая ситуация в России, где часто ждут до последнего, не желая скидывать ни рубля за устаревшую модель. Что же, есть компании, которые ведут себя иначе.

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Сегодня стало известно о скидке на смартфон Redmi Note 8Т, которую предоставляет официальный представитель Xiaomi в России. Скидка приурочена к началу лета и станет отличным подарком для тех, кто планировал купить быстрый современный смартфон с продвинутой камерой за очень маленькую сумму.

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Отметим, что скидка распространяется на модели со следующим количеством памяти: 3 Гб/32 Гб; 4 Гб/64 Гб, а также 4 Гб/128 Гб. Наибольшую скидку в 3 600 рублей получила модель на 4 Гб/64 Гб, что делает её наиболее привлекательной из списка. Младшая модель сбросила 3 400 рублей, что стало рекордом с начала продаж. Теперь она стоит всего 10 591 рубль.

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