Epic Games Store устроит бесплатную раздачу одной из самых ожидаемых игр 2020 года – Total War Saga: TROY
Total War считается одной из самых популярных франшиз за всю историю. У серии миллионная армия поклонников, которая постоянно увеличивается. И это не удивительно, ведь SEGA постоянно радует геймеров новыми играми и новым контентом. Есть мнение, что в последнее время дополнения для игры стали слишком дорогими, но истинных фанатов этим не испугать, ведь всегда можно выбрать наиболее важные и интересные дополнения.
Как стало известно, одна из самых ожидаемых игр 2020 года – Total War Saga: TROY станет эксклюзивом для Epic Games. Это неприятные о тревожные новости, ведь всё больше серий уходят из Steam. SEGA сообщает, что магазинчик дядюшки Гейба получит доступ к игре не ранее чем через год. Однако, есть и хорошие новости.
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Так, 13 августа – в день релиза, все желающие смогут получить полностью бесплатную цифровую копию Total War Saga: TROY. Никаких ограничений. Нужно войти в свой аккаунт в Epic Games Store и просто забрать игру за 24 часа. Вероятно, нас снова ждёт падение серверов и проблемы с доступом. Всем желающим советуем отметить на календаре красным цветом 13 августа и приготовиться нажать кнопку «Получить бесплатно». Вот ссылка на страничку игры. Не торопитесь, до раздачи ещё 2 месяца.
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