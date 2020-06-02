Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Total War считается одной из самых популярных франшиз за всю историю. У серии миллионная армия поклонников, которая постоянно увеличивается. И это не удивительно, ведь SEGA постоянно радует геймеров новыми играми и новым контентом. Есть мнение, что в последнее время дополнения для игры стали слишком дорогими, но истинных фанатов этим не испугать, ведь всегда можно выбрать наиболее важные и интересные дополнения.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Как стало известно, одна из самых ожидаемых игр 2020 года – Total War Saga: TROY станет эксклюзивом для Epic Games. Это неприятные о тревожные новости, ведь всё больше серий уходят из Steam. SEGA сообщает, что магазинчик дядюшки Гейба получит доступ к игре не ранее чем через год. Однако, есть и хорошие новости.

реклама