Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Игровой магазин GOG был создан издателем CD Projekt ещё в 2008 году, когда компания была единым целым с нынешней CD Projekt Red. В какой-то момент производство игр и цифровая дистрибуция разошлись по разные стороны. Мы не будем вдаваться в подробности того, кто является собственником обеих компаний, а также с какой целью это было сделано. Сегодня у вас просто новости о больших скидках.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

CD Projekt объявила, что до 15 июня в магазине GOG будет проходить большая распродажа с огромными скидками. Отметим, что благодаря 80% и 90% скидкам купить игры можно не просто дёшево, а почти бесплатно. Например, серию из пяти игр про Лару Крофт можно взять за менее чем 4 доллара. Предыдущая часть Метро продаётся за 1.44 доллара, а многие другие проекты и вовсе меньше чем за доллар.

реклама

Большая часть проектов составляют игры предыдущих лет, однако существует много геймеров, которые любят подобную графику и геймплей, в котором нет места доната, лутбоксам и тому подобным атрибутам современных проектов ААА-уровня. Изучить все доступные игры, а также пополнить свою библиотеку можно здесь. Отметим, что это новая распродажа, которая не имеет отношения к летней, в которую входит большое количество других проектов. Ссылка на летнюю распродажу.