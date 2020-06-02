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Лучшие игровые материнские платы для геймеров, энтузиастов и экономных пользователей от экспертов Рcgamesn

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Новые процессоры Intel Core 10-го поколения только появились в продаже. Материнские платы к ним стоят слишком дорого, чтобы можно было собрать экономную сборку. Не менее запутанная ситуация царит в стане AMD. Компания то отказывается от поддержки материнских плат на чипсете В450, то отменяет свои же заявления. Разобраться во всём этом достаточно сложно. Сегодня мы представим список лучших игровых материнских плат для любого кошелька по мнению ребят из Рcgamesn.

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Intel

Asus TUF Z390-Pro Gaming. Это не самая продвинутая плата на рынке для уходящего 9-го поколения процессоров. Между тем, она способна удивить набором функций даже самых требовательных оверклокеров. Назвать её бюджетной нельзя. Плата стоит немалых 270 долларов, но по соотношению качества и цены она превосходит большую часть аналогов. 

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MSI B360M Mortar. Надёжная и качественная материнка для процессоров, не обладающих разгонным потенциалом. Она не занимает много места, обеспечивая уверенную работу всей системы. Да и цена в 100 долларов говорит сама за себя. Можно найти дешевле, но стоит ли?

AMD

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Asus TUF Gaming X570-Plus. Это одно из наиболее производительных решений для покупателей мощных процессоров Ryzen 9. Можно смело утверждать, что, купив такую плату, вы сделаете задел на будущее, ведь она сможет принять абсолютно любой чип на архитектуре Zen 3 вплоть до Ryzen 9 4900+. Вас может смутить только её цена, но для тех, кто знает, что делать с такой мощью, это не является препятствием. 

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MSI X470 Gaming Pro Carbon. Эксперты рекомендуют обратить внимание на эту плату, однако она практически недоступна в продаже, поэтому стоит рассмотреть аналогичную MSI X470 Gaming Plus Max, которая обладает множеством полезных настроек, а также низкой ценой, с лихвой отбивающей все вложения, когда вы приступите к разгону памяти и процессора. Кроме того, за сумму в 160 долларов вы получаете возможность обновиться до следующего поколения процессоров Ryzen 4000-й серии. 

Gigabyte AB350-Gaming 3. В качестве бюджетного варианта стоит обратить внимание на эту плату. Она вполне справляется со своими обязанностями, но мы бы рекомендовали изучить ассортимент Asus или MSI на чипсете В450, поскольку они будут поддерживаться процессорами следящего поколения. Есть недорогие платы в линейке Asus Prime или неплохая MSI B450M Pro-M2 Max, цена которой стартует с 80 долларов. 

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