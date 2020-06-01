Intel решила экономить на упаковке процессора Core i9-9900K, поскольку он больше не является флагманом
Флагманские процессоры приходят и уходят, а держать марку нужно всегда. Мало того, стоит только переусердствовать и маркетинговые миллионы долларов будут уходить в неверном направлении, не принося никаких дивидендов. Именно так можно охарактеризовать политику Intel.
Долгое время нелёгкая доля самого быстрого настольного процессора планеты лежала на 8-ядерном Core i9-9900K (мы не берём в расчёт чипы для энтузиастов и серверные линейки). Дабы подчеркнуть элитарность данного продукта Intel реализовывала его в специальной упаковке, которая выделялась на фоне всех остальных линеек компании. Те, кому удалось подержать в руках необычный 20-гранный додекаэдр, понимают, о чём речь.
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С выходом 10-го поколения пришло время новых героев, и Intel сообщила о том, что все процессоры Core i9-9900K впредь будут упакованы в обычную коробку, такую же, как у младших представителей семейства. По словам компании, этому есть две причины:
- Элитная упаковка требовала дополнительного внимания при перевозке, а также была дороже в изготовлении и собиралась вручную
- Поскольку Core i9-9900K больше не флагман, нет никакого смысла подчёркивать его производительность
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По словам представителей Intel, те процессоры, что продаются сейчас в элитной коробке, так и останутся в нетронутом виде, однако все новые поступления будут лишены необычного аксессуара.
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