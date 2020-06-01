Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 80 долларов – лучшая цена на самую популярную модель 2020 года
Xiaomi – одна из немногих компаний, которые постоянно предлагают покупателям новые модели своих популярных линеек. При этом, одной из наиболее популярных линеек считается Redmi Note, сочетающая высокую производительность с отличным дизайном, качественными комплектующими и низкой ценой. Конкуренты не дремлют, но и Xiaomi не сидят на месте. Партнёры компании постоянно устраивают скидки, которые позволяют взять желанный телефон по низкой цене.
Сегодня на Aliexpress один из официальных авторизированных ритейлеров снизил цену на мегапопулярный Redmi Note 9S. Это уже девятое поколение популярной линейки, ставшее ещё круче, чем одна из самых оптимальных моделей прошлого года - Redmi Note 8. Главной фишкой смартфона стал обновлённый процессор Snapdragon 720G, который значительно превосходит своего предшественника. Кроме того, впервые за много лет обновлению подверглась батарея, которая теперь имеет ёмкость в 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Давайте изучим другие характеристики новенького телефона.
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- Дисплей: качественная IPS-матрица с разрешением 1080р – 6.67 дюймов
- Камеры: основной модуль из четырёх объективов с главным 48 Мп оснащённым продвинутым ИИ; фронтальная на 16 Мп
- Процессор: Snapdragon 720G
- Аккумулятор: 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки
- Память: 6 Гб ОЗУ и 128 Гб накопитель
рекламаСмартфон оснащён всеми беспроводными интерфейсами, имеет безрамочный корпус с небольшим отверстием посредине передней панели и защищён прочным стеклом Gorilla 5-го поколения. Сегодня данный смартфон стоит 249 долларов. Важно учитывать, что это максимальная версия 6 Гб/128 Гб. Ещё недавно этот телефон стоил 332 доллара, таким образом скидка составила 83 доллара или 25%. Ссылка на смартфон.
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