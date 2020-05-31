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Простой способ добавления трассировки лучей в любую игру на любой актуальной видеокарте – инструкция и пояснения для новичков

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В настоящий момент трассировка лучей уже два года поддерживается силами компании NVIDIA и работает только на видеокартах серии RTX. Технология на рынке уже два года, но так и не стала популярной в силу дороговизны клиентских решений. Ясно, что в таких условиях создатели игр не заинтересованы вкладывать дополнительные ресурсы в интеграцию новой технологии в свои игры. Судя по всему, положение начнёт меняться после выхода консолей следующего поколения. 

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Между тем, существует и альтернатива, которая позволяет почувствовать трассировку лучей, не прибегая к дорогой видеокарте. Мало того, можно опробовать эффект волшебных лучей практически на любой игре. Альтернативой является ReShade. Стоит заметить, что это на настоящая трассировка, поскольку данная технология основана на шейдерах. Между тем, конечному пользователю абсолютно не важно, каким образом достигнут тот или иной эффект. Главное, чтобы он не потреблял слишком много ресурсов и не требовал дорогой комплектации компьютера. 

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Сегодня мы расскажем, как интегрировать данную технологию в современные игры.

  • Прежде всего необходимо скачать сам шейдер ReShade Ray-Tracing
  • После этого необходимо указать исполняемый файл игры (находится в каталоге с игрой, именно он отвечает за запуск игры), а также указать на каком API работает игра (чаще всего для новых игр стоит выбрать DirectX 11).
  • Для упрощения данной миссии можно использовать программу MSI Afterburner, которая способна определять эту настройку в автоматическом режиме. 
  • После этого в настройках следует указать шейдеры, которые будут применены к выбранной игре. Их можно загрузить с сайта McFly's Patreon, где вас попросят сделать небольшой взнос в размере пяти долларов (на некоторых торрентах конфигурации уже доступны). 
  • После скачивания шейдеров нужно заменить папки «Shader» и «Textures» в каталоге игры, где уже до этого установлен ReShade с полной заменой (папка называется «ReShade-shaders», которая там же, где будет исполняемый файл).

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Это всё. Опробовать трассировку лучей таким методом легко и просто. Это не требует дорогой видеокарты и позволяет расширить возможности своего компьютера, увидев работу новых технологий даже там, где они не были предусмотрены разработчиком. 

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