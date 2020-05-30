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Около 2% всех геймеров в Steam имеют монитор с разрешением дисплея 4К. Ещё 6% владеют мониторами с разрешением 2К. Это очень мало, но количество пользователей с подобными мониторами растёт. Предположим, вы купили монитор, принесли домой, запустили игру в разрешении 4К и увидели слайд-шоу в 5 fps. В таком случае у вас есть несколько простых вариантов: купить новый компьютер за несколько тысяч долларов, или понизить разрешение экрана.

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Странно, но ведь именно для игр в разрешении 4К и 2К вы покупали дорогой монитор. Предположим, вы ещё не определились с тем, какой из двух способов решения проблемы выбрать. Что же, давайте послушаем ребят с сайта Gecid, которые провели большое тестирование и могут нам рассказать, насколько увеличивается количество кадров в секунду после снижения разрешения, а так же, как замена видеокарты влияет на этот показатель.

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Тестовый стенд

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Первым делом будут тесты с самыми низкими настройками графики с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti. Ясно, что у вас не такая видеокарта, но ничего не поделать, в лаборатории Gecid на этом этапе только флагманские модели.

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Как видите, практически во всех играх при смене разрешения fps меняется незначительно и только при переходе к 4К резко проседает на 26-30%. Очень показательно, но кто, купив GeForce RTX 2080 Ti, играет на низких настройках? Ниже тесты на максималках.

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Падение fps оказалось нелинейным и проседает медленно до разрешения 2К, после чего резко падает на 4К. В оригинальном материале есть ещё тесты с видеокартой Radeon RX 5600 XT, но там примерно такая же тенденция, а значит нет смысла повторяться. Суть проблемы в том, что падение производительности при переходе от меньшего разрешения к более высокому разнится от игры к игре. Всё дело в оптимизации. Где-то fps превращается в слад-шоу ещё на 2К, а где-то бодро идёт и на 4К. Ясно, что зависимость есть, но эксперты рекомендуют подбирать разрешение отдельно к каждой игре, а иначе в некоторых проектах на 2К ваша система будет тормозить, а в других – вы с лёгкостью можете переключиться на 4К.



