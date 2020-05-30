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О скором выходе первой дискретной видеокарты Intel Xe DG1 известно уже давно. Согласно предыдущим утечкам, это случится во второй половине текущего года. Сегодня в сеть попали тесты новой карты в популярном бенчмарке 3DMark. Судя по всему, производительность новинки окажется ещё хуже, чем предполагалось ранее.

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Ниже вы можете рассмотреть финальные баллы новинки. Стоит обратить внимание именно на графический показатель, который составил 5 950 баллов. Много это, или мало? В 2015 году вышла бюджетная видеокарта GeForce GTX 950, которая получила крайне урезанную архитектуру и 2 Гб памяти. Так вот, Intel Xe DG1 примерно соответствует её уровню производительности.

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Стоит отметить, что интегрированная графика на процессоре Ryzen 7 4800U набирает 3 543 балла, но там весь чип потребляет 25 Вт. Здесь же мы видим полноценное решение для установки в качестве отдельной карты. Предполагается, что наработки в ходе создания новой видеокарты помогут Intel нарастить до 40% скорости на своих интегрированных решениях на процессорах Tiger Lake. Удастся ли это синим или нет, покажет время. Пока же новая видеокарта кажется устаревшей ещё до своего выхода.

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P.S. Важно понимать, что это инженерный вариант и итоговая производительность может измениться в большую сторону.