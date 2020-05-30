В Steam стартовала большая распродажа игр от создателей легендарных Червяков – Worms Armageddon
Миллионы геймеров помнят игры от компании Team17. Ребята отличились созданием уникального геймплея, в котором разумные червяки устраивают сражения на причудливых картах, используя десятки видов стрелкового оружия. Для любителей больших пушек были припасены секреты и ящики с супероружием, которое можно было сбросить на голову врагам. Чего только стоит один Осёл, который превращал карту в решето, или Армагеддон, после которого от зоны боевых действий оставались лишь маленькие островки с чудом выжившими червячками.
Team17 выпускает игры и до сих пор. Вчера в цифровом магазине Steam стартовала большая распродажа игр от этого разработчика. В списке множество хитов, включая несколько игр во вселенной Worms. Обязательно прокрутите ползунок ниже. Там и Worms Collection, и Worms Clan Wars, и Worms Revolution, и Worms Reloaded, а также десятки других интересных проектов.
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Поторопитесь, скидки просто огромные и доходят до 80 и выше процентов. Акция заканчивается 4 июня. Количество покупок ограничено только размером вашего кошелька. Что до цен, то за стоимость одной Borderlands можно получит половину библиотеки Team17. Но самое главное, больше не нужно искать все эти игры на торрентах, ведь они спокойно лежат у вас в библиотеке и ждут своего часа.
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