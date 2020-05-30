Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Steam стартовала большая распродажа игр от создателей легендарных Червяков – Worms Armageddon

для раздела Блоги
+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Миллионы геймеров помнят игры от компании Team17. Ребята отличились созданием уникального геймплея, в котором разумные червяки устраивают сражения на причудливых картах, используя десятки видов стрелкового оружия. Для любителей больших пушек были припасены секреты и ящики с супероружием, которое можно было сбросить на голову врагам. Чего только стоит один Осёл, который превращал карту в решето, или Армагеддон, после которого от зоны боевых действий оставались лишь маленькие островки с чудом выжившими червячками.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Team17 выпускает игры и до сих пор. Вчера в цифровом магазине Steam стартовала большая распродажа игр от этого разработчика. В списке множество хитов, включая несколько игр во вселенной Worms. Обязательно прокрутите ползунок ниже. Там и Worms Collection, и Worms Clan Wars, и Worms Revolution, и Worms Reloaded, а также десятки других интересных проектов.

реклама

Поторопитесь, скидки просто огромные и доходят до 80 и выше процентов. Акция заканчивается 4 июня. Количество покупок ограничено только размером вашего кошелька. Что до цен, то за стоимость одной Borderlands можно получит половину библиотеки Team17. Но самое главное, больше не нужно искать все эти игры на торрентах, ведь они спокойно лежат у вас в библиотеке и ждут своего часа. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
44
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
80
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
38
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
20
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
339
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
14

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 339
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 80
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

4 старых флагмана Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10 на Android 10
13
Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
157
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
171
AMD Zen 3 поколения Ryzen 4000 будут использовать 5-нм техпроцесс TSMC
68
Цена Samsung Galaxy S10+ упала на 55 000 рублей с начала продаж
10
Падение стоимости настольных процессоров AMD продолжается — Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 можно приобрести на 7-16 % дешевле
156
Процессоры AMD Ryzen 4000 могут стать самым большим технологическим прорывом за последние 10 лет – высокие тактовые частоты, 5-нм техпроцесс и выход в 2021 году
108
Выясняем, почему большая часть игр на ПК имеет оптимизацию под 1 ядро, и когда ждать улучшений на примере World of Tanks
52
Microsoft не рекомендует устанавливать новую версию Windows 10 – найдено не менее 10 критических проблем в первый же день
28
Выясняем, что важнее для игр – много ядер или высокая тактовая частота – 4-ядерный Ryzen 3 3300Х против 6-ядерного Ryzen 5 3500Х в тесте от Сhiphell
67
Материнские платы для процессоров AMD Ryzen 4000-й серии будут на 20% дороже предыдущих моделей – собрать бюджетный компьютер становится всё сложнее
70
Новое поколение настольных процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir будет на 90% быстрее по сравнению с существующими моделями
53
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X ощутимо потерял в цене — процессор стал дешевле на $540
50
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
87
AMD Ryzen 5000 "Warhol" Zen 3 выпустят на 7-нм, а Ryzen 6000 "Raphael" Zen 4 на 5-нм процессе TSMC
67
Death Stranding полностью окупилась
12
Игровой процесс фанатского ремейка Diablo II на базе движка Unreal Engine 4 записали на видео
11
Xiaomi Mi Band 4 с NFC и поддержкой бесконтактных платежей уже в России – цена и характеристики
3
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 начнут поставляться в конце года
21
AMD про соседство Ampere и EPYC: сильным GPU нужны сильные процессоры
17

Популярные статьи

Windows 10 May 2020 Update: Обзор нового обновления
63
Мое мнение: пять самых удачных процессоров Intel
62
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
44
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
9
NVIDIA A100 - технологические сложности производства
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
7

Сейчас обсуждают

Евгений Санжаров
12:50
Тогда надо андервольтинг делать :)
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Ник Хобо
12:49
Только вот производители памяти тоже смекнули этот момент, поэтому покупатели будут получать то, за что заплатили. Хочешь 3400 МГц? Покупай. Для 3200 МГц, +200 будут недостижимой планкой.
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Евгений Санжаров
12:47
Разгон памяти всё ещё даёт 30-50% прирост ФПС в некоторых тяжёлых играх
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Мистер
12:46
забирайте шизоида в палату.
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
in_cognito
12:46
Если поставить производительный план энергопотребления, то скорость так и останется 39мб/с? На интеле скорость такая-же? Неплохо бы раскрывать эти вопросы в тестированиях ссд.
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
Евгений Сенников
12:46
Раньше разгон имел смысл, сейчас уже нет.
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Alex TOPMAN
12:46
Зелёным даже не пришлось переделывать архитектуру нового процессора с нового техпроцесса под старый, настолько они риски не только предвидели (на прошлом поколении их подрядчик так уже подставил на по...
NVIDIA A100 - технологические сложности производства
Алексей Молчанов
12:45
Да, согласен. Но главное мать для них хорошую или уже иметь или найти задешево, что ой как не просто.
Мое мнение: пять самых удачных процессоров Intel
Yolanda Tarska
12:45
Это современный оверклокинг, тут весь сайт вбухивает бабки, и кучу времени, ради этих 5%. Потом ещё и без стабильности и вечные прогоны тестов после любого глюка.
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Евгений Санжаров
12:44
Амуде, тащи сюда свои новые ядра - пощупаем их немного :)
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем