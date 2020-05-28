Xiaomi разрабатывает технологию подключения мозга к компьютеру
О проекте Илона Маска – Neuralink знает всё прогрессивное человечество. Если кратко, то миллиардер предполагает, что ИИ слишком быстро развивается, и вскоре станет превосходить человека по всем параметрам. По его словам, невозможно гарантировать, что продвинутый ИИ не выйдет из-под контроля человека. Это приведёт к печальным последствиям. Дабы не допустить подобного развития событий, проект Neuralink создаст специальный имплант, которые сможет увеличивать возможности мозга.
Подобная идея кажется слишком революционной. Возможно, ведь ещё недавно над её реализацией работало слишком мало учёных. Как стало известно, к подобному начинанию присоединились инженеры Xiaomi. Уже сейчас идёт создание лаборатории для исследования деятельности мозга. Первая и самая главная инициатива – это подключение мозга к смартфону компьютеру.
рекламаКроме того, дабы не вызвать волну гнева, сообщается что подобные исследования помогут решить проблемы эпилепсии и других заболеваний мозга. Руководство китайской компании заявило, что эксперименты будут проходить исключительно на лабораторных животных. О подключении мозга человека к компьютеру пока речь не идёт. Между тем наработки и достижения конечно же будут перенесены в медицину, нейробиологию и другие смежные науки. О том, когда же наш мозг можно будет ускорить за счёт смартфона Xiaomi, пока не сообщается.
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