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О проекте Илона Маска – Neuralink знает всё прогрессивное человечество. Если кратко, то миллиардер предполагает, что ИИ слишком быстро развивается, и вскоре станет превосходить человека по всем параметрам. По его словам, невозможно гарантировать, что продвинутый ИИ не выйдет из-под контроля человека. Это приведёт к печальным последствиям. Дабы не допустить подобного развития событий, проект Neuralink создаст специальный имплант, которые сможет увеличивать возможности мозга.

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Подобная идея кажется слишком революционной. Возможно, ведь ещё недавно над её реализацией работало слишком мало учёных. Как стало известно, к подобному начинанию присоединились инженеры Xiaomi. Уже сейчас идёт создание лаборатории для исследования деятельности мозга. Первая и самая главная инициатива – это подключение мозга к смартфону компьютеру.

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Кроме того, дабы не вызвать волну гнева, сообщается что подобные исследования помогут решить проблемы эпилепсии и других заболеваний мозга. Руководство китайской компании заявило, что эксперименты будут проходить исключительно на лабораторных животных. О подключении мозга человека к компьютеру пока речь не идёт. Между тем наработки и достижения конечно же будут перенесены в медицину, нейробиологию и другие смежные науки. О том, когда же наш мозг можно будет ускорить за счёт смартфона Xiaomi, пока не сообщается.