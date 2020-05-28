Intel обещает в 2021 году выпустить процессор с поддержкой DDR5 и PCI-Express 5.0
На прошлой неделе Intel выпустила новое поколение процессоров Intel Core на базе 14-нм техпроцеса. Что любопытно, несмотря на новую архитектуру Willow Cove, следующее – 11-е поколение не претерпит существенных изменений и останется на том же 14-нм техпроцессе. Переход на 10-нм техпроцесс в настольном сегменте ожидается только к 12-му поколению, которое получит название Intel Alder Lake. Между тем ключевые инвесторы требуют от Intel определённости, а именно точных сроков перехода на 10-нм техпроцесс и внедрение перспективной технологии PCI-Express 4.0.
27 мая состоялась конференция Cowen Virtual Technology Media and Telecom в рамках которой представители Intel сумели поразить слушателей. Так, уже в текущем году выйдет новое серверное поколение процессоров Xeon Ice Lake-SP, которое получит 10-нм техпроцесс, DDR 4 3200 и PCI-Express 4.0. Это отличные новости, поскольку, предположительно, это позволит сократить разрыв с существующей линейкой AMD EPYC Rome. О тактовых частотах и количестве ядер не говорят, но есть сведения, что в этом поколении Intel предложит до 38 физических ядер.
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Судя по всему, все надежды на серверный сегмент связывают с процессорами Sapphire Rapids, которые должны выйти уже в 2021 году. Они получат 10-нм+ улучшенный техпроцесс, архитектуру Willow Cove и очень продвинутые характеристики. Сообщается о 56 ядрах, поддержке оперативной памяти следующего поколения – DDR 5 и переход на PCI-Express 5.0.
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