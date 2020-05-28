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Ещё в апреле появились слухи о том, что 3 июня состоится цифровая конференция Sony, на которой будет наконец представлена игровая консоль PlayStation 5. В настоящий момент у нас есть обрывочная информация об операционной системе, общей производительности, быстром накопителе и новом джойстике DualSense. Как сообщается, дата запланированного цифрового мероприятия остаётся неизменной, а вот относительно того, что там покажут, есть большие сомнения.

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Есть несколько вариантов того, что произойдёт 3 июня:

Sony покажет дизайн PlayStation 5 и кратко пройдётся по характеристикам, уделив особое внимание играм

Sony покажет дизайн PlayStation 5 и вдумчиво и понятно расскажет о том, что собой представляет новая консоль, не забывая указать, что новая линейка игр принесёт очередную революцию

Есть также вариант, что дизайн так и не будет показан, но это самый пессимистический сценарий

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