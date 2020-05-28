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Дата и подробности презентации игровой приставки PlayStation 5 стали известны за неделю до анонса

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Ещё в апреле появились слухи о том, что 3 июня состоится цифровая конференция Sony, на которой будет наконец представлена игровая консоль PlayStation 5. В настоящий момент у нас есть обрывочная информация об операционной системе, общей производительности, быстром накопителе и новом джойстике DualSense. Как сообщается, дата запланированного цифрового мероприятия остаётся неизменной, а вот относительно того, что там покажут, есть большие сомнения.

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Есть несколько вариантов того, что произойдёт 3 июня:

  • Sony покажет дизайн PlayStation 5 и кратко пройдётся по характеристикам, уделив особое внимание играм
  • Sony покажет дизайн PlayStation 5 и вдумчиво и понятно расскажет о том, что собой представляет новая консоль, не забывая указать, что новая линейка игр принесёт очередную революцию 
  • Есть также вариант, что дизайн так и не будет показан, но это самый пессимистический сценарий

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По мнению аналитиков, которое основано на слухах из японской компании, руководство до сих пор не может прийти к единому мнению. Мало того, есть все основания считать, что чаша весов склоняется в сторону секретности. Зачем и почему, никто не знает. Возможно, у Sony свой путь, и маркетологи лучше знают, когда и что показывать фанатам, а возможно – есть чисто технические проблемы, с которыми пока не могут справиться. Как произойдёт на самом деле, увидим 3 июня. 

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