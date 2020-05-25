ASRock поймали за руку на использовании фотошопа в экстремальном разгоне и введении в заблуждение пользователей
Многие производители выпускают флагманские линейки материнских плат. Продажи таких моделей крайне малы, однако это имиджевые продукты, которые позволяют демонстрировать возможности компании – то, находятся ли они на пике технологий, или плетутся в хвосте технического прогресса. В начале мая ASRock представила свою продвинутую материнскую плату Z490 AQUA. Она должна стать идеальным инструментом для любителей разгона, а также энтузиастов, готовых испытать на своём чипе воздействие жидкого азота и низких температур.
Отличительной особенностью данной материнской платы стали 4 слота памяти. Это очень важная деталь и на неё стоит обратить внимание. Итак, сразу после выхода новой линейки процессоров Intel Core десятого поколения ASRock наняла известного оверклокера – Allen «Splave» Golibersuch, который удивил мир серией рекордов чипа Core i9-10900KF и оперативной памяти. Как оказалось, производитель материнских плат сжульничал, воспользовавшись фотошопом, скрывая следы своих махинаций.
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Оригинальная материнская плата ASRock Z490 AQUA
рекламаНа обман обратили внимание ребята с ютуб-канала Actually Hardcore Overclocking. Помните, материнская плата Z490 AQUA имеет 4 слота памяти? Так вот, специально для рекордов ASRock использовала модифицированную версию, которая не пойдёт в продажу, и которая имела всего 2 слота памяти. По словам экспертов, две линейки памяти гораздо эффективнее в экстремальном разгоне. Именно поэтому представители производителя материнских плат после разгона пририсовали к итоговым картинкам ещё две линейки.
рекламаМодифицированная материнская плата
Картинка из фотошопа с 4-мя линейками памяти
рекламаНасколько это повлияло на результат, мы уже не узнаем. Обман вскрылся, а представители ASRock пока молчат. На самом деле проблема не такая большая, однако перед нами материнская плата, которая не продаётся в магазине. Есть большая вероятность, что энтузиасты посмотрят маркетинговый разгон и купят себе такую же материнскую плату. Вот только получить подобные результаты у них не выйдет.
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