Создатель Linux купил процессор AMD Ryzen Threadripper 3970Х и заявил, что он быстрее Intel в 3 раза
Создатель операционной системы Linux пользуется высоким авторитетом среди представителей продвинутого технологического сообщества. Стоит заметить, что большая часть инноваций всегда вначале появлялась именно на этой операционной системе, а уже потом перекочёвывала на Windows. Что любопытно, последние 15 лет Линус Торвальдс в качестве личного настольного компьютера использовал систему на базе процессоров Intel. Сегодня стало известно, что он решился на обновление ПК, сделав сердцем новый процессор AMD Ryzen Threadripper 3970Х.
Линус Торвальдс до сих пор принимает непосредственное участие в создании новых тестовых сборок. По его словам, после апгрейда работа ускорилась в три раза. Он не стал раскрывать, какой у него до этого был процессор. Линус предполагает, что теперь время между созданием тестовой сборки и распространением её между инсайдерами значительно уменьшится.
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По мнению экспертов, в ближайшее время мы можем увидеть несколько любопытных последствий принятого создателем Linux решения:
- Энтузиасты могут начать активнее пересаживаться на процессоры AMD
- Процессоры AMD могут получить лучшую совместимость с новыми сборками Linux
рекламаПервые результаты мы увидим уже в июне текущего года, когда выйдет сборка за номером 5.8, которая будет собрана на процессоре Ryzen Threadripper 3970Х и оптимизирована под его алгоритмы работы
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