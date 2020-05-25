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Создатель операционной системы Linux пользуется высоким авторитетом среди представителей продвинутого технологического сообщества. Стоит заметить, что большая часть инноваций всегда вначале появлялась именно на этой операционной системе, а уже потом перекочёвывала на Windows. Что любопытно, последние 15 лет Линус Торвальдс в качестве личного настольного компьютера использовал систему на базе процессоров Intel. Сегодня стало известно, что он решился на обновление ПК, сделав сердцем новый процессор AMD Ryzen Threadripper 3970Х.

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Линус Торвальдс до сих пор принимает непосредственное участие в создании новых тестовых сборок. По его словам, после апгрейда работа ускорилась в три раза. Он не стал раскрывать, какой у него до этого был процессор. Линус предполагает, что теперь время между созданием тестовой сборки и распространением её между инсайдерами значительно уменьшится.

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По мнению экспертов, в ближайшее время мы можем увидеть несколько любопытных последствий принятого создателем Linux решения:

Энтузиасты могут начать активнее пересаживаться на процессоры AMD

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Первые результаты мы увидим уже в июне текущего года, когда выйдет сборка за номером 5.8, которая будет собрана на процессоре Ryzen Threadripper 3970Х и оптимизирована под его алгоритмы работы