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Трассировка лучей – одна из наиболее интересных технологий, обладающая высоким потенциалом. В конце текущего года выйдут игровые приставки, которые будут использовать её по умолчанию. Это значит, что всё больше разработчиков будут задействовать этот метод, добиваясь значительного улучшения графики в играх следующего поколения. Между тем на современных видеокартах NVIDIA RTX активация трассировки лучей приводит к снижению производительности. Как выяснилась, в недрах компании готовится новая технология, которая позволят уменьшить влияние волшебных лучей на уменьшение fps до 60-ти раз по сравнению с существующими алгоритмами.

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Новая методика получила название ReSTIR. По сути – это очередной аналог DLSS 2.0, которая в реальном времени отслеживает миллионы динамических источников света. Работа ReSTIR основана на сложном алгоритме, который делает выборку пикселей, отрисовывая сцены, содержащие до 3,4 миллиона динамических и излучающих треугольников с частотой менее 50 мс на кадр. На видео ниже можно увидеть эффективность технологии, которая демонстрировалась на видеокарте GeForce RTX 2080Ti.

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По словам представителей NVIDIA, в настоящий момент о коммерциализации технологии речь не идёт. Есть ряд нерешённых проблем, о которых предпочитают умалчивать, не позволяющих внедрить ReSTIR даже в новую архитектуру Ampere. Будем надеяться, что новая технология не останется на уровне технической презентации и в итоге найдёт применение в реальной линейке видеокарт NVIDIA.