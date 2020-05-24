Ведьмак 3 получил масштабную визуальную модификацию, которая отличается высоким реализмом и правильной цветовой гаммой
Каждый раз, когда мы рассказываем о новой модификации культовой игры Ведьмак 3, мы не только перечисляем её сильные стороны, но и рассказываем о том, действительно ли она работает, не глючит ли после её установки компьютер, а также есть ли какие-то неожиданные последствия. На этот раз мы советуем все любителям Ведьмака седлать это самостоятельно, ведь результат действительно впечатляет.
Данный мод называется Enhanced Visuals Remastered (EVR). Когда автор его только презентовал, он предполагал улучшить освещение, сделав игру более реалистичной. Стоит заметить, что на первых этапах были досадные несостыковки цвета, когда картинка выглядела неестественно. Со временем подобных сцен стало меньше. 24 мая была представлена последняя сборка, которая кажется наиболее продвинутой за год работы.
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Картинка способна масштабироваться до разрешения 4К. Что любопытно, несмотря на глобальные изменения, текстуры не потеряли своих границ и выглядят просто отлично. Автор поработал над освещением и глубиной резкости, добавив нужных цветов там, где их не доставало больше всего. Со слов самого автора, ранее он проводил обработку вручную, однако в последнее время сделал автоматизацию процесса (судя по всему – это нейросеть). Будем надеяться, что в следующих версиях реализм и цветовая гамма выйдет на новый уровень, позволив оживить огромный мир старого доброго Ведьмака. Ссылка на скачивание здесь.
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