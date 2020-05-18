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Существуют десятки модификаций, которые вносят в игровой процесс игры The Witcher 3 критические изменения. Это нравится небольшому количеству игроков. Совсем по-другому работает модификация Redux, которая делает игровой процесс разнообразным, одновременно с этим не лишая его всех атрибутов классической игры. 17 мая вышла последняя версия Redux mod 2.7, которая в очередной раз показала, что предела совершенству нет.

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Главная цель данного мода – сделать игровой процесс более реалистичным. Многие помнят, как сложно было выживать в самой первой версии игры The Witcher без зелий. В то же время, Ведьмак 3 можно отлично пройти, полагаясь только на меч и сохранения. Текущая модификация изменяют значения урона от бомб, эффект некоторых знаков и повреждения, которые получат Геральт от некоторых монстров. Для тех, кто не следит за развитием Redux mod сообщаем, что предыдущая версия сосредоточилась на изменении эффектов от отваров, что позволило сделать некоторые из них более полезными.

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