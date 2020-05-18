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Продвинутая модификация Redux mod для игры Ведьмак 3 сделала механику ещё более реалистичной, исправив ряд ошибок и улучшив действие некоторых предметов

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Существуют десятки модификаций, которые вносят в игровой процесс игры The Witcher 3 критические изменения. Это нравится небольшому количеству игроков. Совсем по-другому работает модификация Redux, которая делает игровой процесс разнообразным, одновременно с этим не лишая его всех атрибутов классической игры. 17 мая вышла последняя версия Redux mod 2.7, которая в очередной раз показала, что предела совершенству нет.

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Главная цель данного мода – сделать игровой процесс более реалистичным. Многие помнят, как сложно было выживать в самой первой версии игры The Witcher без зелий. В то же время, Ведьмак 3 можно отлично пройти, полагаясь только на меч и сохранения. Текущая модификация изменяют значения урона от бомб, эффект некоторых знаков и повреждения, которые получат Геральт от некоторых монстров. Для тех, кто не следит за развитием Redux mod сообщаем, что предыдущая версия сосредоточилась на изменении эффектов от отваров, что позволило сделать некоторые из них более полезными.

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Кроме того, текущая версия Redux mod 2.7 получила ряд исправлений, которые у сообщества вызывали вопросы и не согласовались с общей логикой модификации. Больше информации вы можете найти на страничке мода. Версия 2.7 была установлена и протестирована. Каких-либо дополнительных ошибок не выявлено. 

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