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Microsoft пересмотрит минимальные требования к процессорам для работы на Windows 10 уже в 2020 году

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Когда в далёком 2015 году Microsoft выпустила на рынок новую операционную систему Windows 10, утверждалось, что она будет не тяжелее предыдущих версий. Мало того, она сможет поддерживать даже самое старое железо. С тех пор системные требования несколько раз пересматривались. На этот раз софтверный гигант приготовил всем тем, кто использует 32-битные процессоры и 32-битные системы, большой сюрприз. 

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В мае должно выйти обновление Windows 10 2004, которое принесёт множество улучшений. Однако, именно оно станет последним, которое будет поддерживать 32-разрядные версии операционной системы. Таким образом, если вы используете 32-битную Windows 10 – это будет последнее обновление для вашей системы. Одновременно с этим будет прекращена официальная поддержка 32-битных процессоров. Возможность работы на них, скорее всего сохранится, но, может быть ограничена некоторыми функциональными особенностями. Ниже представлен список актуальных процессоров на данный момент. 

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Уже сейчас в списке нет Intel Atom Z500-й и N200-й. Требования к компьютеру ужесточаются. Растёт минимальное количество оперативной памяти. Ясно, что Microsoft на этом не остановится, медленно удаляя из списка минимально-рекомендованных всё больше процессоров предыдущих поколений. О том, когда это случится, мы узнаем в конце года, когда выйдет очередное крупное обновление. Между тем, даже такие популярные процессоры, как Core 2 Duo уже не числятся в списке, хотя менее производительные Atom до сих пор не потеряли поддержку. 

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