Эксперты Gamersnexus выяснили, может ли бюджетный процессор Ryzen 3 3300Х раскрыть флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti в актуальных играх 2019-2020-х годов
Очень часто на различных форумах и тематических сообществах в социальных сетях задаются вопросом, раскроет ли установленный у них процессор ту или иную видеокарту. Эксперты на такие вопросы предпочитают не отвечать, делая вид, что не могут терпеть подобной глупости и необрахованности. Однако, это только усугубляет ситуацию, поскольку многие до сих пор не получив ответа покупают дорогой процессор, в надежде, что уж он то раскроет потенциал новенькой мощной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650. Эксперты ютуб-канала, Gamersnexus решили выяснить, актуальна ли данная проблема в 2020 году. Кроме того, они покажут, стоит ли на бюджетный 4-ядерный чип покупать дорогую карту за 1 000 долларов.
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Для теста использовался процессор Ryzen 3 3300Х вместе с видеокартами: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2070 Super, RTX 2060 и нескольких бюджетных моделей. Для сравнения результатов были предоставлены результаты работы 6-ядерного 12-поточного процессора Intel Core i7-8086K, который в режиме буста способен разгоняться до 5 ГГц. Также результаты будут показаны в разрешении 1080р, 2К и 4К.
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Давайте структурируем полученные выводы.
- Ryzen 3 3300Х способен раскрыть любую видеокарту от бюджетной GTX 1650 Super до флагманской RTX 2080 Ti.
- Тактовая частота имеет первостепенное значение, поскольку даже чип 2018 года – Core i7-8086K обходит новую 7-нм архитектуру от AMD.
- Чем выше разрешение, тем менее чувствуется фактор процессора – для игры в разрешении 2К и выше стоит обзавестись мощной видеокартой и актуальным процессором.
Важно понимать, что всё это работает только сейчас. Уже через полгода выйдут новые игровые приставки, также как и новое поколение видеокарт, которое неминуемо поднимут требование к системе и могут сделать 4 ядра неактуальными.
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