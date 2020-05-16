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NVIDIA показала новую технологию трассировки лучей следующего поколения, которая в разы превосходит все существующие аналоги

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Видеокарты с трассировкой лучей вышли больше двух лет назад. Однако, за это время появилось не так уж и много игр, которые поддерживают эту технологию. Мало того, даже там, где она реализована, существуют компромиссы. В первую очередь – это количество источников света, которые влияют на производительность системы. Так, чем их больше – тем сложнее видеокарте обрабатывать поступающую информацию – и тем меньше fps будет в конечном итоге видеть пользователь.

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Немного улучшить положения призвана технология DLSS 2.0, основанная на продвинутом ИИ, который позволяет получить в некоторых играх значительное преимущество в производительности с видеокартами NVIDIA RTX. Между тем, количество источников света как было небольшим, так и остаётся. Эксперты полагали, что даже в следующем поколении видеокарт данную проблему решить не удастся. 14 мая NVIDIA рассказала о большом прорыве, который позволит поднять графику на новый уровень.

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С технической информацией наши любознательные читатели могут познакомиться здесь. Технология ReSTIR была создана NVIDIA совместно с исследователями VC Lab из Дартмутского колледжа. После её активации видеокарта получает возможность динамически обрабатывать сотни источников света в реальном времени. По информации исследователей, работа ReSTIR похожа на шумоподавление или сглаживание, с той лишь разницей, что программа фильтрует все вероятности наложения теней и источников света. Особенно подчёркивается, что данный метод более сложный, чем существующие аналоги, но перспектива его внедрения позволит реализовать графику нового поколения на видеокартах, которые продаются в магазинах уже сегодня. 

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