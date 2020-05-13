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Любой, кто продаёт игру в Steam, получает только 70% от её оборота. Остальные 30% себе забирает дядюшка Гейб. Сложно сказать, справедливо ли это. Долгое время такая ситуация всех устраивала, пока не появился сильный конкурент, который предложил 88% разработчику и 12% электронной платформе. Что странно, игры после этого не подешевели. Пожалуй, именно это и стало ключом к тому, что геймеры до сих пор предпочитают использовать Steam. Между тем, конкуренты не дремлют. Недавно появилась новая платформа, которая берёт себе всего 5%.

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Robot Cache – это не только онлайн-магазин, но и место, где можно майнить криптовалюту, а также покупать за неё игры. Мало того, после того как вы поиграли в тот или иной тайтл, цифровой ключ можно выставить на продажу. Учтите, мы никого не агитируем подключаться к данной платформе. Пока это всего лишь эксперимент для энтузиастов и тех, кто хочет опробовать что-то новое.

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Суть работы Robot Cache проста: можно просто покупать игры (как новые, так и использованные коды). Кстати, цена на игры от пользователей (своего рода секонд хенд) просто невероятная. Кроме покупки игр можно майнить внутреннюю криптовалюту. В среднем в месяц можно получить около 20-30 долларов. разработчик утверждает, что нагрузка на систему будет минимальной. Кроме того, сейчас для владельцев актуальных видеокарт AMD Radeon проходит акция, которая позволяет увеличит число монет на 5%. Внимательно изучите условия и все подводные камни. Мы вас не агитируем, а просто информируем о существовании необычной платформы на блокчейне.