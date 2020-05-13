HUAWEI P40 Lite подешевел на 100 долларов – самая низкая цена за флагманские характеристики в 2020 году
Один из лучших флагманов 2020 года – несомненно HUAWEI P40. Он отличается мощным процессором, невероятным блоком камер и сочным качественным дисплеем. Однако, как и все флагманы, он получил довольно большой ценник, который делает его недоступным для большинства покупателей. Не менее интересна его облегчённая версия – HUAWEI P40 Lite.
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Смартфон получил сразу 4 основные камеры со стабилизацией изображения и 1 фронтальную:
- 48 Мп – широкоугольная камера
- 8 Мп – ультраширокоугольная
- 2 Мп – макро
- 2 Мп – сенсор глубины
- 16 Мп – селфи
рекламаДисплей имеет размер 6.4 дюйма и может похвастать яркой качественной IPS-матрицей. 8-ядерный процессор Kirin 810 является одной из новинок текущего года. По заявлениям производителя, он отлично справляется с любыми задачами на уровне флагманов 2019 года. Ёмкость батареи – 4 200 мАч с поддержкой фирменной функции быстрой зарядки от HUAWEI – Adaptive Fast Charge последнего поколения. Присутствует сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица. Также есть возможность бесконтактной оплаты при помощи NFC.
рекламаВ настоящий момент на Aliexpress смартфон оценён в 240 долларов. Это почти на 100 долларов дешевле его прежней цены. Кроме того, перед нами максимальная модель – 6/128 Гб, которая позволит не беспокоиться о заполнении памяти или замедлении телефона по мере работы. Отдельно добавим, что сейчас появилась возможность легко поставить сервисы Google при помощи приложения Moreapps из AppGallery. Именно такой путь рекомендует сам производитель. Ссылка на товар здесь.
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