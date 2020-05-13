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Один из лучших флагманов 2020 года – несомненно HUAWEI P40. Он отличается мощным процессором, невероятным блоком камер и сочным качественным дисплеем. Однако, как и все флагманы, он получил довольно большой ценник, который делает его недоступным для большинства покупателей. Не менее интересна его облегчённая версия – HUAWEI P40 Lite.

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Смартфон получил сразу 4 основные камеры со стабилизацией изображения и 1 фронтальную:

48 Мп – широкоугольная камера

8 Мп – ультраширокоугольная

2 Мп – макро

2 Мп – сенсор глубины

16 Мп – селфи

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Дисплей имеет размер 6.4 дюйма и может похвастать яркой качественной IPS-матрицей. 8-ядерный процессор Kirin 810 является одной из новинок текущего года. По заявлениям производителя, он отлично справляется с любыми задачами на уровне флагманов 2019 года. Ёмкость батареи – 4 200 мАч с поддержкой фирменной функции быстрой зарядки от HUAWEI – Adaptive Fast Charge последнего поколения. Присутствует сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица. Также есть возможность бесконтактной оплаты при помощи NFC.

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