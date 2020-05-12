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Бюджетный геймерский 6-ядерный процессор Intel Core i5-10400 превосходит Core i5-9400F на 45% в Cinebench и других тестах

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В настоящее время 6-ядерный Core i5-9400F является одним из наиболее популярных процессоров Intel на рынке. Он обеспечивает отличную игровую производительность за цену, которая доступна многим геймерам. Одной из слабых сторон данного чипа считается отсутствие поддержки многопоточности. Однако, в новом поколении чипов Intel Core данная проблема была устранена. 

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Точная дата продаж бюджетных процессоров Intel Core 10-го поколения не назначена. Однако, многие уже получили в руки долгожданные процессоры. Одни из таких счастливчиков делится с нами результатами тестирования новенького Core i5-10400, а также сравнивает его с представителем текущего семейства – Core i5-9400F.

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Что любопытно, однопоточная производительность новинки оказалась лишь немногим выше, чем у Core i5-9400F. А вот многопоточная демонстрирует огромный прирост. Например, в тесте CPU-Z разрыв доходит до 45%, так же как и в тесте Cinebench R15 и R20, где чип 10-го поколения оказался на 40-45% быстрее. 

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Что же, Intel не зря вернула HyperThreading всей линейке чипов. Вместе с повышенной тактовой частотой это способно подтолкнуть геймеров к покупке новых процессоров. Особенно учитывая то, что теперь даже Core i5-10400 способен демонстрировать внушительную производительность в требовательных задачах. 

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