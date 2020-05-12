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Лидером в создании высокопроизводительных чипов для видеокарт уже давно является NVIDIA. Она выпускает мощные GPU не только для массового сегмента, но и полностью оккупировала рынок облачных вычислений. Скромные попытки тягаться с ней делает AMD, которая в последнее время демонстрирует прогресс, но так и не смогла отнять у NVIDIA сколько-нибудь заметную часть рынка. Есть ещё Intel, которая делает свою дискретную видеокарту, но говорить о ней пока рано. Не менее амбициозны в этом отношении китайские компании, об одной из которых и пойдёт речь сегодня.

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Changsha Jing Jiawei (Jingjia Micro) уже давно выпускает графические чипы для военной промышленности Китая. Гордостью этой компании является карта JM7200, которая имеет производительность равную устаревшей NVIDIA GT 640. В связи с этим нельзя не сделать важное уточнение: подобная производительность требует всего 10 Вт, в то время как GT 640 требовала 50 Вт. JM7200 изготовлена по нормам 28-нм техпроцесса и имеет 4 Гб памяти DDR3. По большому счёту перед нами крайне бюджетный продукт.

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11 мая состоялась презентация, в которой были анонсированы две видеокарты. Первая нам не очень интересна, а вот вторая – JM9271 выглядит крайне перспективно. PCIe 4.0, 16 Гб памяти стандарта HBM с пропускной способностью до 512 Гб/с. А производительность в 8TFLOPS действительно удивляет.

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В данный момент обе видеокарты только готовятся к производству. По наиболее оптимистичным прогнозам они будут полностью готовы ворваться на рынок через 2 года. Будем надеяться, что это случится в озвученные сроки. К тому времени NVIDIA GTX 1080 полностью потеряет свою актуальность, но кто сказал, что Changsha Jing Jiawei на этом остановится? Станет ли Changsha Jing Jiawei конкурировать с NVIDIA и AMD на рынке видеокарт через несколько лет, неизвестно. Однако, если у китайской компании выйдет, это будет означать огромный прорыв, поскольку такой продукт позволит закрепиться на бюджетном рынке, которые традиционно считается наиболее массовым.