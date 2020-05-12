Эксперты Тechspot рассказали о том, как правильно тестировать видеокарты и другие комплектующие современных ПК
Многие наши читатели после покупки нового компьютера тут же начинают тестировать его разнообразными программами, которые позволяют выяснить реальную производительность тех или иных комплектующих. Наиболее интересной в этом отношении является видеокарта, которая определяет частоту кадров в той или иной игре. При этом многие игры обладают внутренними тестами, которые позволяют прогнать вашу систему по сложным локациям. Эксперты Тechspot сообщают, что в этом случае нужно иметь под рукой правильный инструментарий, который позволит выявить истинный потенциал вашей системы.
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Наиболее популярным ПО для ОС Windows являются MSI Afterburner и FRAPS. Обе программы отлично работают на видеокартах AMD и Nvidia и обладают отличным инструментарием. Кроме этих двух программ можно использовать OCAT (Open Capture and Analysis Tool), FrameView и CapFrameX. Каждая из них имеет некоторые отличия, но чаще всего в деле выбора зависит от того, понравится ли вам интерфейс или нет.
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Эксперты Тechspot указывают, что существуют наиболее частые ошибки, которые допускают новички, давайте пройдёмся по наиболее простым советам:
- Отключить все программы, оставить только ПО для мониторинга и саму игру, в которой будет происходить тест
- Лучше выйти из всех онлайн-приложений и облачных сервисов, так как они могут потреблять немалое количество ресурсов
- Приостановить работу антивирусов или отключить их на время теста
- Заблокировать сетевой трафик или выключить интернет
рекламаТакже важно тестировать только работоспособные и обслуженные видеокарты, поскольку забитый пылью вентилятор может привести к падению производительности. Это сделает результаты неверными. В данном случае нельзя не сказать о 99-м процентиле. Многие геймеры заявляют, что они вообще не видят незначительных просадок. Другие же настаивают на том, что даже незначительные подвисания в несколько миллисекунд не дают им наслаждаться игрой. В этом случае дело ваше, использовать подобные параметры или ограничиться средним значением fps (есть также значения 1% и 0.1% от времени, которые многие учитывают во время теста).
И последний совет: проведите тестирование ещё раз, если хотите получить действительно точные результаты. Больше информации в оригинальном материале.
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