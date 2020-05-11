Новая модификация игры Witcher 3 вносит важные изменения в боевую систему, а также улучшает анимацию и некоторые другие параметры
Одной из главных претензий к игре Ведьмак 3 долгое время было несоответствие между тем, что показали разработчики в 2014 году на E3 и тем, что вышло в финале. Несмотря ни на что игра вышла действительно впечатляющей, но до сих пор есть те, кто помнит о неприятной ситуации, пытаясь исправить её своими силами. Один и них долгое время неустанно работал над новой модификацией, которая возвращает утерянные возможности.
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Прежде всего, движения Геральта теперь разделены на 4 типа: ходьба, медленный бег, быстрый бег и последнее – спринт. Это позволит подбирать наиболее подходящую скорость передвижения для той или иной ситуации. Кроме того, изменены анимации некоторых перекатов и уклонений. Это было сделано с учётом первой демоверсии на E3. Также сообщается о новой анимации прыжков и некоторых других изменениях.
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Автор указывает, что разработал модификацию таким образом, что, даже если вы используете мод, позволяющий играть за Цири, это не вызовет артефакты текстур. Нужно отметить, что это один из наиболее ожидаемых модов, который уже вызвал высокий интерес со стороны сообщества. Скачать его можно по ссылке. Автор утверждает, что каких-либо конфликтов с другими модификациями замечено не было.
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