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Одной из главных претензий к игре Ведьмак 3 долгое время было несоответствие между тем, что показали разработчики в 2014 году на E3 и тем, что вышло в финале. Несмотря ни на что игра вышла действительно впечатляющей, но до сих пор есть те, кто помнит о неприятной ситуации, пытаясь исправить её своими силами. Один и них долгое время неустанно работал над новой модификацией, которая возвращает утерянные возможности.

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Прежде всего, движения Геральта теперь разделены на 4 типа: ходьба, медленный бег, быстрый бег и последнее – спринт. Это позволит подбирать наиболее подходящую скорость передвижения для той или иной ситуации. Кроме того, изменены анимации некоторых перекатов и уклонений. Это было сделано с учётом первой демоверсии на E3. Также сообщается о новой анимации прыжков и некоторых других изменениях.

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