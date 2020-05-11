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Десятки миллионов человек по всему миру мечтают переехать в США. Многим страна кажется настоящим раем, в котором легко вести бизнес. По большей части эти люди приходят к подобным выводам на основе фильмов. Им кажется, что там идеальные условия для жизни, отличное здравоохранение, образование и всё остальное находится на высшем уровне. Недавно Павел Дуров высказал своё мнение по этому вопросу. Ниже приведём его слова в кратких тезисах.

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США – это жёсткое полицейское государство. Всё зарегулировано.

Ужасное здравоохранение. Американцы – одна из самых больных наций среди развитых стран. Многие не имеют доступа к первичному лечению, что доказала ситуация с коронавирусом.

Высокий уровень преступности и много бездомных во всех крупных городах.

Среднее образование вызывает множество вопросов и находится на низком уровне

Система налогообложения слишком высокая

Начинать в США технологический стартап крайне дорого

Низкая перспективность открытия стартапа, поскольку вход в бизнес очень дорог, а конкуренция слишком высока

Павел заявил, что гораздо проще начать зарабатывать за пределами США. Он привёл в пример TikTok, который за короткий срок обзавёлся 800 миллионами пользователей, а также Telegram, в котором их 400 миллионов. В настоящий момент Павел живёт и работает в ОАЭ, где вообще нет налогов. Он чувствует себя прекрасно, заявляя, что знает лучше государства, куда деть сэкономленные от уплаты налогов миллионы долларов. По его словам, работать 180 дней в году на государство – это неправильно.