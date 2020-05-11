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Геймеры с неохотой переходят на игровые мониторы с разрешением 2К и 4К – 1080р ещё долго будет оставаться основным – причины и статистика Steam

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На дворе май 2020 года. Сотни миллионов людей по всему миру придерживаются режима самоизоляции. Деловая активность замерла, как и экономика многих стран, которая находится в плачевном состоянии. Между тем, пользователи стали активно покупать компьютерную технику. Больше всего внимания уделяется ноутбукам. Однако, многие считают, что, если уж сидеть дома, то нужно хотя бы обновить что-то из своего ПК. И в этой ситуации многие покупают новый монитор. Сегодня перед нами новая статистика относительно процентной составляющей по разрешениям дисплеев мониторов от Steam за апрель текущего года.

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Стоит отметить, что данные нельзя притягивать, заявляя, что мониторов 2К и 4К во время карантина куплено было мало. Никто не знает, сколько их было куплено, поэтому мы воспользуемся не только статистикой, но и здравым смыслом. 

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Данные перед вами:

  • 1080р – 63.83% с тенденцией к уменьшению.
  • 2К – 5.91%, которые по непонятным причинам немного уменьшились.
  • 4К – 2.14%, здесь впервые их количество перевалило за 2%.

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Как видите, увеличились все непопулярные разрешения. Скорее всего, миллионы людей от скуки достали свои старые ноутбуки, чем увеличили их процентное соотношение. Но нас интересует не это. Геймеры не покупают мониторы с высоким разрешением. Первая причина проста: видеокарты, которые способны потянуть такое разрешение стоят дороже 400 долларов. А вот о второй причине давайте поговорим отдельно.

Перед вами 3 монитора: 

  • Первый – ASUS 27" VG278QR стоимостью 26 400 – это монитор с разрешением 1080р.
  • Второй – ASUS 27" VG27AQ TUF Gaming стоимостью 35 480 – это уже 2К.
  • Третий – Acer 27" XV273KPbmiipprzx Nitro стоимостью 67 660 – чистокровный 4К. 

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Первые две модели имеют матрицы по 165 Гц и поддержку технологии nVidia G-Sync. Ничего не поделаешь, 80% покупателей владеют именно картами NVIDIA. А вот с 4К всё сложнее. Это самый дешёвый монитор со 144 и выше Гц с подобным разрешением, к тому же он ещё и с технологией AMD FreeSync. Не будем сравнивать их напрямую. Не здесь и не сейчас. Суть в том, что разница между хорошим монитором 2К и 4К достигает двух раз. А мы взяли самый дешёвый монитор 4К. Не нужно быть аналитиком, чтобы понять простую истину: до тех пор, пока мониторы в разрешении 4К не опустятся до 40 000, массово покупать их не будут. 

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P.S. Не предлагайте в комментариях мониторы без nVidia G-Sync, а также ниже 144 Гц. Не позорьтесь, пожалуйста, на дворе 2020 год.

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