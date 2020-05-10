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Многие из наших читателей до сих пор используют устаревшие конфигурации оборудования. Будем надеяться, что активная конкурентная борьба между Intel, AMD и NVIDIA приведёт к удешевлению процессоров и видеокарт. Это непременно позволит даже бюджетным геймерам оснастить свои системы неплохими GPU и CPU. Пока же мы обратимся к любопытному тесту, который позволит сделать выводы о том, как живётся бюджетным геймерам в 2020 году на недорогих старых процессорах Athlon II X3 425 и Phenom II X3 705e.

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Оба подопытных представляют собой крайне бюджетные процессоры 2009 года, которые даже на момент выпуска не хватали звёзд с неба. Это 3-ядерные чипы с низкими тактовыми частотами и мизерным количеством кэш-памяти. Они изготовлены по нормам 45-нм техпроцесса и выглядят по сравнению с современными 7-нм моделями от AMD настоящими динозаврами. Отметим, что тестирование проводили эксперты сайта Gecid, которые уже не раз доказывали свой профессионализм и умение найти интересную тему для обсуждения.

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Что же, если World of Tanks, PUBG, Fortnite, Dota 2 и тому подобные онлайн-игры занимают основную часть вашего игрового времени, то достаточно будет обновить видеокарту, продолжая наслаждаться 60fps+ в большинстве проектов. Разработчики подобных игр делают всё, чтобы владельцы медленных процессоров могли как можно дольше оставаться в строю. Что до одиночных игр, то здесь всё не так однозначно. Ребята с Gecid даже не приступили к тестам новых игр, ограничившись Grand Theft Auto V и The Witcher 3: Wild Hunt. Результаты этих игр можно увидеть ниже. В этом случае даже не требуются выводы, ведь обеим играм больше пяти лет.

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P.S. В качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 2080 SUPER, а значит в домашних условиях на GTX 750 Ti вам подобных результатов вряд ли удастся достичь.