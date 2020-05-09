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В продаже каждый год появляется множество отличных смартфонов. Среди них особое место занимают флагманы, которые получают самые продвинутые функции на несколько лет раньше остальных телефонов. Всё это справедливо лишь отчасти, поскольку у компании Xiaomi даже среднебюджетные мобильники имеют черты флагманов.

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В качестве яркого примера, подтверждающего данное утверждение, можно привести смартфон Xiaomi Redmi K30 5G. У данного устройства есть несколько ключевых характеристики, которых не встретишь даже в смартфонах Apple за 1 500 долларов:

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Процессор : Snapdragon 765G. Это быстрый и современный чип, который справляется с любыми играми на максимальных настройках. Мало того, он оснащён модулем 5G, что делает вас обладателем самого современного стандарта связи.

: Snapdragon 765G. Это быстрый и современный чип, который справляется с любыми играми на максимальных настройках. Мало того, он оснащён модулем 5G, что делает вас обладателем самого современного стандарта связи. Дисплей : 6.67 дюймов. Картинка просто завораживает, а всё благодаря быстрой 120 Гц матрице, которая становится стандартом для флагманов 2020 года.

: 6.67 дюймов. Картинка просто завораживает, а всё благодаря быстрой 120 Гц матрице, которая становится стандартом для флагманов 2020 года. Камеры : 4 основных камеры (64 Mп + 8 Mп + 5 Mп + 2 Mп), с главным модулем на 65 Мп. 2 фронтальные камеры для селфи (20 Мп + 2 Мп). Мощный ИИ, улучшающий качество снимков во время фотографирования.

: 4 основных камеры (64 Mп + 8 Mп + 5 Mп + 2 Mп), с главным модулем на 65 Мп. 2 фронтальные камеры для селфи (20 Мп + 2 Мп). Мощный ИИ, улучшающий качество снимков во время фотографирования. Аккумулятор : 4 500 мАч с быстрой зарядки 30 Вт (Quick Charge 4.0).

: 4 500 мАч с быстрой зарядки 30 Вт (Quick Charge 4.0). Память: 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ.

Производитель заявляет о системе жидкостного охлаждения, которая позволяет не беспокоится о нагреве вашего телефона. О том, что здесь одни из лучших камер на рынке, и говорить не приходится. Сегодня смартфон на площадке Aliexpress подешевел до 252 долларов (25%, или 85 долларов). Чуть дороже глобальная модель – 267 долларов. Однако, учитывая его возможности, это кажется очень низкой ценой. Ссылка на покупку.