Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня в сети появился список самых производительных смартфонов апреля 2020 года. Стоит отметить, что в реальной жизни сложно увидеть разницу между представленными в ТОПе моделями, однако некоторые производители стараются попасть туда, демонстрируя свои инженерные достижения.

реклама

Если внимательно присмотреться, то видно, что рейтинг полностью захватили китайские производители. Представители Antutu отмечают, что все модели имеют не только быстрый процессор, но и самую современную память, накопитель и даже оснащены системами охлаждения, которые позволяют отводить тепло от горячих чипов.

реклама

Давайте восполним те места в рейтинге, которые написаны по-китайски. 4 место за Xiaomi 10 Pro. Аппарат действительно получился мощным и производительными и лишь слегка не дотянул до заветных 600 тысяч баллов. На 10-м месте Black Shark 3 Pro от Xiaomi. Аналитики полагают, что виной всему ПО, которое оказалось сыровато и не позволило мощному устройству занять место повыше. Также был представлен рейтинг смартфонов среднего класса. На 2 месте Honor 30S. Аппараты HUAWEI расположились с восьмого по десятое места. Как видите, телефоны Samsung вообще не представлены в рейтинге. Кроме того, стала всё более заметна тенденция вытеснения из него и аппаратов Xiaomi, которые ранее занимали больше позиций.

реклама



