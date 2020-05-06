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Одной из самых тяжёлых в графическом плане игр 2019 года оказалась знаменитая Red Dead Redemption 2. Часто авторы тех или иных тестов даже не хотят использовать её в качестве инструмента, поскольку она вносит дисбаланс в итоговую таблицу результатов. Сегодня стало известно о выходе нового патча, в задачи которого входит значительное повышение стабильности работы игры, улучшение детализации текстур и графической составляющей, а главное – всё это не будет требовать дополнительных ресурсов.

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Прежде всего исправлено несколько критических ошибок в обновлении 1.19:

Иногда игра не верно определяла количество памяти на видеокарте, что приводило либо к повышенной загрузке в случае превышения диапазона, либо к неэффективному использованию ресурсов. В новом обновлении эта ошибка исправлена.

Проблемы с кешированием могли привести к невозможности доступа к пользовательскому интерфейсу драйвера видеокарты. Данная проблема также устранена.

Исправлена проблема, когда ультра настройках графики могли наблюдаться мерцающие текстуры костров.

Также при ультра настройках графики иногда вокруг игрока появлялись теневые текстуры. Это также было устранено.

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Игра станет демонстрировать более детализированный уровень текстур при средних и высоких настройках графики. Что важно, это никак не повлияет на частоту кадров и не станет использовать больше системных ресурсов.

Если игроки были недовольны существующими настройками резкости, теперь они могут уменьшить размытость графики.

P.S. Это далеко не все исправления. Больше информации на официальном сайте разработчика.