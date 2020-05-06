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Большинство геймеров благополучно играет в разрешении 1080р. Многим этого достаточно для получения полноценного игрового опыта. Но есть и такие, кто предпочитает ультравысокие настройки графики и максимальное разрешение экрана. Чаще всего в таких случаях говорят о 4К, которое на большинстве видеокарт просто неиграбельно. Именно поэтому мы остановимся на золотой середине – на 2К.

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Отметим, что в качестве тестового стенда использовался самый мощный игровой процессор Intel Core i9 9900K, разместившийся на материнской плате ASRock Z390 Taichi Ultimate с 32 Гб ОЗУ DDR4 3200 МГц и быстрым накопителем. Тесты проводились на более чем 50-ти различных видеокартах командой сайта Guru3d.

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Главная задача эксперимента – выяснить, какая видеокарта нужно для комфортной игры в разрешении 2К прямо сейчас. Кроме того, были сделаны выводы относительно потенциала этих видеокарт и целесообразности покупки наиболее бюджетных вариантов. Давайте перейдём к тестам и выводам:

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для вхождения в игры с разрешением 2К: NVIDIA GeForce GTX 1650 Super. Сегодня она позволяет комфортно играть в большую часть игр, однако уже через год её может критически нехватать. Вам придётся либо понижать графические настройки, либо разрешение экрана до 1080р. Текущие цены стартуют от 200 долларов.

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Оптимальный вариант: AMD Radeon RX 5700. Данной видеокарты должно хватить на несколько лет, однако она лишена трассировки лучей, что подойдёт не всем. Текущие цены далеки от рекомендованных и стартуют с 360 долларов и выше.

Для бескомпромиссных геймеров: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super и выше. Здесь всё упирается в деньги. Запас мощности нужен не всем. Чем больше вы заплатите, тем больше запас. Однако, на горизонте новое поколение видеокарт и игровые приставки, которые могут резко поднять требования к видеокартам. Цена ограничена только количеством слотов на вашей материнской плате.