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Видеокарта Radeon RX 5600 XT должна была стать одним из наиболее интересных предложений на рынке. Об этом свидетельствовали ранние утечки и предполагаемая ценовая политика. Между тем, цена видеокарты оказалась на уровне 280 долларов (и выше), а производительность немного разочаровывающей. В последний момент AMD выпустила новую версию BIOS, которая улучшила положение. Вот только первоначальные продажи были омрачены, а поддержку BIOS получили всего несколько моделей.

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С тех пор прошло 3 месяца. Radeon RX 5600 XT так и не стала популярной. Видимо, не дождавшись, пока покупатели начнут раскупать данную видеокарту, AMD решила уделить внимание данной проблеме. Вчера на сайте компании появился полный список видеокарт и производителей, которые либо уже продают быструю версию RX 5600 XT, либо позволяют прошить её собственными силами без потери гарантии.

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В данном списке 19 моделей. 9 из них уже прошиты, остальные 10 потребуют этого от нового владельца. Что же, есть большие сомнения, что это сделает карту популярной. Тем не менее, хотя бы те, кто уже купил одну из моделей в писке, будут уверены, что она прошивается. Кроме того, эксперты рекомендуют при покупке видеокарты семейства RX 5600 XT обращать внимание на представителей официального списка.

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Также стоит добавить, что некоторые модели до сегодняшнего дня не были помечены как те, что можно прошить новым BIOS. Мало того, данный список содержит только актуальные инструкции, которые позволят сделать процедуру правильно, без вреда для видеокарты.