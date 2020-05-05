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Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 могут задержаться до 2021 года

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Настольные процессоры AMD Ryzen 3000 на архитектуре Zen 3 вышли на рынок более полугода назад. Ранее Лиза Су утверждала, что планирует выпускать новые чипы каждый год. Вот только она не уточняла, будут ли это настольные и мобильные чипы, или только одна из линеек. Как пишет сайт Нardwaretimes, есть все основания предполагать, что в текущем году нас ждёт сокращение новых линеек процессоров от AMD.

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Точно известно, что в 4 квартале 2020 года будут представлены новые серверные процессоры Epyc Milan на архитектуре Zen 3. По мнению аналитиков, серверный рынок слишком большой (35 миллиардов долларов). При этом процессоры AMD являются наиболее производительными решениями. Это значит, что красные пытаются закрепиться на консервативном рынке всеми силами. Новые процессоры должны принести повышенную производительность, увеличив отрыв между чипами AMD и решениями конкурентов.

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А вот тем, кто ожидал выхода настольных процессоров Ryzen 4000 «Vermeer» на архитектуре Zen 3, придётся запастись терпением. Судя по всему, ожидать выхода этих чипов до начала 2021 года не стоит. Аналитики полагают, что AMD предпочтёт сосредоточиться на выпуске чипов для игровых приставок, а также серверном рынке. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов фактор коронавируса, которые приведёт к низкой покупательной способности многих из тех, кто планировал покупку нового настольного процессора. 

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