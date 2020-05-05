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Новые сведения об Assassin's Creed: Valhalla – кардинальные изменения в игровой системе, пиратство, собственный дом и продвинутый ИИ

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Несколько дней назад было анонсировано продолжение одной из самых популярных игровых серий – Assassin's Creed. Новая игра получила название Assassin's Creed: Valhalla, однако официально она числится под именем Assassin's Creed: Hall of Heroes. Пока об игре известно мало. Однако, недавно креативный директор проекта Ашраф Исмаил дал небольшое интервью, в котором поделился некоторыми любопытными деталями. 

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Первое, что сделал Ашраф Исмаил ещё на стадии планирования проекта – это отправился в Норвегию, где вместе с известными историками изучал Скандинавскую культуру. Больше всего его интересовал пиратский промысел викингов в девятом веке нашей эры. По словам Ашрафа Исмаила, главный герой будет в начале пути исследовать Норвегию, а после отправится в Англию. Там он получит доступ к возделыванию сельскохозяйственных угодий и сможет выбрать дальнейший путь. Игрок получит доступ к собственному дому, куда сможет приглашать гостей из интернета. Сообщается, что появятся некие совместные задания, которые будут полезны и хозяину дома, и гостям. 

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Одно из ключевых изменений новой Assassin's Creed заключается в полностью переработанной игровой системе начисления опыта. Так, больше не будет никаких уровней. Игрок не будет становиться сильнее по мановению волшебной палочки. Вместо этого придётся прокачивать навыки главного героя. Именно они станут оказывать ключевое влияние на те или иные характеристики персонажа. В конце беседы Ашраф Исмаил добавил, что впервые геймеры столкнуться с продвинутым ИИ противников. НПС научаться использовать преимущества местности, овладеют дополнительными навыками и будут уклоняться и ставить щит. Что любопытно, всё это не будет подчинено скриптам, поэтому одинаковые монстры будут вести себя по-разному, что расширит игровой опыт и сделает игру разнообразной. 

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