Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В связи с эпидемией коронавируса всё чаще появляются сообщения о возможных задержках игровых приставок следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X. Точных данных нет ни у кого. Не вселяет уверенности то, что Sony упрямо отказывается анонсировать свою консоль. Судя по последним сведениям, игровые приставки выйдут вовремя.

реклама

Подводя итоги квартала глава компании AMD – Лиза Су сообщила, что ожидает увеличение выручки за второй квартал на 50% за счёт индивидуальных заказов. Особенно это будет заметно по итогам второй половины текущего года. Также она отметила, что прямо сейчас наращивает производство процессоров для игровых консолей, что позволит запустить их к праздникам.

реклама

Как видите, Лиза Су высказалась предельно ясно, при этом не указав точных сроков продаж игровых приставок. Важно понимать, что не только от одной AMD зависит своевременный выход на рынок игровых приставок. Есть десятки поставщиков и конечных сборщиков. Тем не менее, будем надеяться, что Sony и Microsoft удастся решить все эти проблемы. Напомним, и PlayStation 5 и Xbox Series X основаны на гибридном модифицированном процессоре AMD на базе архитектуры Zen 2, в которую также входит графическая архитектура RDNA 2.