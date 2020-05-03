Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время игры пользуются повышенной популярностью. Виной всему самоизоляция, которая привела к резкому всплеску виртуальных развлечений. Одновременно с этим многие потеряли часть доходов, а значит не могут позволить себе купить видеокарту за 400 и выше долларов. В этом случае как никогда актуальными стали среднебюджетные карты. Наиболее интересными решениями здесь видятся: Radeon RX 570, Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 Super (и некоторые другие), которые способны похвастать отличным соотношением цены и производительности.

реклама

Между тем, часть из них плавно выводится с рынка, другие медленно теряют актуальность по мере появления новых конкурентов. В этом аспекте экспертов Guru3d интересует, какова минимальная оплата в мир компьютерных игр и справятся ли с задачей недорогие видеокарты. В данном случае мы не будем оценивать соотношение цены и производительности, ограничившись только вторым показателем. Все тесты представлены в разрешении 1080р.

реклама

реклама

реклама

реклама

Как видите, не всё так плохо. Все герои нашего материала отлично справляются со своими обязанностями. Представленные видеокарты Radeon медленно выводятся с рынка, а значит уже через несколько месяцев купить их будет сложнее, чем сегодня. Что до реальной цены на вход в мир компьютерных развлечений, то сегодня он как никогда низок. Сравнивать с положением, которое было 5 лет назад некорректно. Мы живём в другом мире и прежних цен не будет. Между тем, сегодня за 170 долларов (+/- 10) можно купить отличную видеокарту, которая будет справляться со всеми играми в 1080р ещё как минимум год, если не больше.