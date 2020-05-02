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Пожалуй, трассировка лучей – одна из самых заманчивых технологий последних двух лет для любителей компьютерных игр. Миллионы геймеров всё ещё не прикоснулись к ней только потому, что цена на билет слишком высока и стартует с 400 долларов для конечного покупателя. При этом, многие сведения, которые мы получаем об этой технологии, противоречивы. С одной стороны – мы слышим о невероятной DLSS 2.0, которая позволяет даже при трассировке лучей увеличить производительность видеокарты в два раза. С другой – нам говорят, что стоит только активировать трассировку, и количество кадров начнёт стремительно опускаться до нуля.

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Сегодня у нас тестирование от экспертов сайта Gecid. Они изучили все за и против и готовы рассказать, какая же видеокарта нужна для трассировки лучей в 2020 году. Тестовый стенд: процессор AMD Ryzen 7 3700X, материнская плата на Х570-м чипсете, 2Х8 линейки памяти GB DDR4-3600, быстрый SSD, система жидкостного охлаждения и видеокарта GeForce RTX 2070 SUPER.

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Результаты перед вами. Данные явно противоречивы. Где-то, задействовав DLSS, удаётся добиться значительных успехов. Трассировка лучей в этом случае делает игру комфортной. Например, в Battlefield V и Shadow of the Tomb Raide. Вот только игр, которые поддерживают DLSS, не так уж и много. Что делать в ситуации, когда поддержки нет, неясно. Вам или придётся ждать, пока NVIDIA её реализует, либо не активировать трассировку лучей. А ведь перед нами одна из самых быстрых видеокарт. Мало того, игровое разрешение всего 1080р. Ситуация сильно ухудшится при переходе на 2К. И здесь становится ясно, что для получения 100+ fps при трассировке лучей вам потребуется крайне мощная видеокарта. GeForce RTX 2060 будет явно недостаточно. А значит, реальная цена билета в мир трассировки лучей оказалась ещё дороже, чем мы предполагали ранее.

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