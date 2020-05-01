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Смартфон Xiaomi Pocophone F1 стал настоящим откровением для рынка. Ещё никогда флагманский чип и самые продвинутые технологии не продавались по такой низкой цене. Пользователи тут же обратили внимание на новую модель. Со временем выяснилось, что Pocophone F1 обладает отличными фотографическими возможностями, а также превосходит по скорости многих флагманов. Последующее снижение цен сделало телефон настоящим бестселеером. Недавно Xiaomi сообщила о скором выходе второй версии – Pocophone F2 Pro. Вот только стоимость нового устройства выглядит откровенно неадекватно.

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Итак, модель Pocophone F2 Pro 6/128 Гб оценена в 710 долларов для европейского рынка. Вариант 8/256 получил ценник в 820 долларов. Ранее стало известно, что новый Покофон – это упрощённая модель Redmi K30 Pro, но никто не ожидал такого большого ценника. Что любопытно, для китайского рынка действуют совершенно другие цены: 425/524 доллара, что уже похоже на логику бюджетного флагмана.

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Что же, вполне возможно, Xiaomi больше никогда не вернётся к низким ценам на свои флагманы. Видимо, пример Samsung и Apple, которые продают телефоны за 1 500 долларов, заразителен. Вот только захотят ли покупатели брать китайский телефон за 800+ долларов, большой вопрос. Тем более, что качество ПО у Xiaomi до сих пор уступает флагманам Samsung и Apple.