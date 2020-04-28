Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Microsoft уже много лет обещает улучшить работу своей настольной операционной системы. Пользователи ждут как визуальных изменений интерфейса, так и ускорения работы. В частности, это касается медленной работы службы Windows Search, которая отягощена помощником Cortana. Сегодня появились некоторые подробности о финальной сборке, в которой долгожданное ускорение будет частично реализовано.

реклама

В версии 2004 произойдёт изменение алгоритма поиска за счёт индексации дискового пространства. Это позволит снизить нагрузку на систему в то время, когда пользователь хочет найти ту или иную информацию. Подобные изменения в первую очередь приведут к снижению пиковых перегрузок, что было подтверждено различными экспертами на виртуальных машинах и рабочих станциях.

реклама

Казалось бы, вот и наступил тот день, когда все пользователи смогут получить желанное ускорение работы системы. Как всегда, не всё так просто. Значительное преимущество получат только те пользователи, которые в качестве системного диска используют обычный жёсткий диск. А вот те, кто держит операционную систему на SSD, не получат ощутимого прироста производительности. Сколько ещё осталось пользователей, работающих на устаревших жёстких дисках, неизвестно. В любом случае это положительная тенденция, которая означает, что Microsoft движется в верном направлении.