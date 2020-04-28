Новая версия Windows 10 станет работать значительно быстрее на старых компьютерах
Microsoft уже много лет обещает улучшить работу своей настольной операционной системы. Пользователи ждут как визуальных изменений интерфейса, так и ускорения работы. В частности, это касается медленной работы службы Windows Search, которая отягощена помощником Cortana. Сегодня появились некоторые подробности о финальной сборке, в которой долгожданное ускорение будет частично реализовано.
реклама
В версии 2004 произойдёт изменение алгоритма поиска за счёт индексации дискового пространства. Это позволит снизить нагрузку на систему в то время, когда пользователь хочет найти ту или иную информацию. Подобные изменения в первую очередь приведут к снижению пиковых перегрузок, что было подтверждено различными экспертами на виртуальных машинах и рабочих станциях.
рекламаКазалось бы, вот и наступил тот день, когда все пользователи смогут получить желанное ускорение работы системы. Как всегда, не всё так просто. Значительное преимущество получат только те пользователи, которые в качестве системного диска используют обычный жёсткий диск. А вот те, кто держит операционную систему на SSD, не получат ощутимого прироста производительности. Сколько ещё осталось пользователей, работающих на устаревших жёстких дисках, неизвестно. В любом случае это положительная тенденция, которая означает, что Microsoft движется в верном направлении.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила